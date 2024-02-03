نائب روسي: تصريحات بايدن بعد هجمات واشنطن على سوريا والعراق استهزاء بالفطرة السليمة

قال رئيس لجنة مجلس الدوما للشئون الدولية ليونيد سلوتسكي، لوكالة «سبوتنيك»، اليوم السبت، إن الضربات الأمريكية على أهداف إيرانية في العراق وسوريا يمكن أن تثير المزيد من المواجهة وتشرك جهات فاعلة جديدة.

وأضاف سلوتسكي، في تصريحات للوكالة: «الضربات الأمريكية على أهداف إيرانية في العراق وسوريا يمكن أن تؤدي إلى مزيد من المواجهة، وإشراك جهات فاعلة جديدة فيها، حيث لا يزال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في مرحلة نشطة».

ووفقا له، فإن تصريحات بايدن بعد الضربات على العراق وسوريا، بأن «الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع في الشرق الأوسط» هي استهزاء بالفطرة السليمة، منوها أن كل تصرفات واشنطن تشير إلى عكس ذلك.

ويعتقد سلوتسكي أنه «يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن سياستها المجنونة المتمثلة في تأجيج الحرب العظمى في منطقة الشرق الأوسط، وأن تسلك طريق وقف التصعيد».

وأمس الجمعة، نفذت القوات الأمريكية ضربات انتقامية استهدفت أكثر من 85 موقعا تابعا للحرس الثوري الإيراني والمتحالفين معه في العراق وسوريا.

وجاءت هذه الضربة العسكرية الأمريكية ردا على هجوم استهدف قاعدة أمريكية في الأردن؛ أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة نحو 40 آخرين.