الحشد الشعبي العراقي: القبض على 10 إرهابيين في نينوى

أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم السبت، إلقاء القبض على 10 إرهابيين بكمين محكم في محافظة نينوى، 400 كم شمالي بغداد.



وذكرت هيئة الحشد الشعبي، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات/ المديرية العامة للمعلومات وبالاشتراك مع اللواء 30 ضمن قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي تمكنت من الإطاحة بعشرة إرهابيين بكمين محكم في محافظة نينوى".



وأضافت أن "ذلك جاء خلال عملية نوعية ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من خلالها المفارز المذكورة من اعتقال 10 عناصر إرهابية مطلوبة للقضاء وفقاً لأحكام الإرهاب"، مشيرة إلى "تسليمهم لجهات الطلب أصولياً".