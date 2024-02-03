شرطة موسكو تحتجز صحفيين خلال احتجاج ضد الحرب

ذكرت تقارير إعلامية، أن الشرطة الروسية احتجزت عشرات الأشخاص، من بينهم صحفيين، خلال احتجاج في موسكو نظمته مجموعة من النساء الروسيات ضد تعبئة أزواجهن للحرب في أوكرانيا.

وذكرت بوابة "سوتا" الروسية المستقلة اليوم السبت، أنه تم اقتياد 27 شخصا من ميدان يقع أمام الكرملين إلى أقرب مركز شرطة.

وكان معظم المحتجزين من الرجال، فضلا عن بعض الصحفيين الأجانب.

ونظمت المظاهرة مجموعة من زوجات المقاتلين الروس، الذين تمت تعبئتهم للحرب في أوكرانيا.

وتدعو النساء منذ عدة أسابيع لإعادة أزواجهن من الجبهة، كما تعارضن عمليات التعبئة الإضافية.

وأبدى المحتجون غضبهم من أن المجرمين الذين تم تجنيدهم للمشاركة في الحرب باتوا طليقي السراح الآن وعادوا إلى روسيا، بينما لم يتم السماح لمن تمت تعبئتهم بالعودة لوطنهم.

ونادى النشطاء بإحلال السلام في أقرب وقت ممكن.