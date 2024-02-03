طيارو شركة ديسكفر التابعة لشركة لوفتهانزا بصدد الإضراب مرة أخرى اعتبار من يوم الأحد

سيواجه ركاب شركة طيران رحلات العطلات ديسكفر التابعة لشركة طيران لوفتهانزا إلغاء حجوزات وتأجيل رحلات يومي الأحد والإثنين بعد أن دعا اتحاد الطيارين إلى الإضراب لمدة يومين كاملين.

ويعد هذا الإضراب الثالث بعد إضراب استمر خمس ساعات قبل عيد الميلاد مباشرة وإضراب عادي استمر يوما كاملا يوم الجمعة من الأسبوع الماضي بعد أن صوت الطيارون لصالح تنظيم إضراب في اقتراع.

ويسعى اتحاد الطيارين جاهدا من أجل التوصل لأول اتفاق بين أرباب العمل والعاملين في شركة طيران ديسكفر، التي تأسست قبل عامين ونصف العام وتعمل في فرانكفورت وميونيخ.

وأبلغ الاتحاد أعضاءه اليوم الجمعة، بأن الإدارة لم تقدم عرضا محسنا في محادثات متجددة.

ولا تزال الشركة متمسكة بالشرط المسبق المتمثل في إبرام ما يسمى بميثاق شراكة اجتماعية قبل التوصل لاتفاقية بين أرباب العمل والعمال. ومن وجهة نظر اتحاد الطيارين، فإن هذا يهدف إلى تقييد واسع للحق في الإضراب.

وأبلغت لجنة التفاوض التابعة لاتحاد الطيارين الموظفين بأن "المفاوضات لذلك فشلت ولا يمكن أن تستمر في ظل الظروف غير المقبولة التي طالب بها أرباب العمل".

يأتي الإعلان عن الإضراب المتجدد كملاذ أخير في ضوء عدم إحراز تقدم في المفاوضات.