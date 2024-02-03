أمريكا تفرض عقوبات على كيانات ومسئولين إيرانيين بسبب هجمات إلكترونية مزعومة

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات على العديد من الكيانات الموجودة في إيران وهونج كونج بزعم دعمها لبرنامجي الطائرات بدون طيار وتصنيع الصواريخ لطهران.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن العقوبات تشمل أيضا العديد من المسئولين والكيانات الإيرانية بسبب هجمات إلكترونية مزعومة ضد مؤسسات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

ووفقا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذه الشركات حصلت على مكونات، مثل المحركات، لبرنامج الطائرات بدون طيار الإيراني.

وجاء في البيان "أن عقوبات استهدفت رئيس القيادة الإلكترونية لـ"الحرس الثوري" الإيراني و5 مسئولين كبار آخرين بسبب الهجمات السيبرانية التي اخترقت وحدات التحكم المستخدمة في مؤسسات البنية التحتية الحيوية لـ"عرض رسالة مناهضة لإسرائيل" على واجهات تلك الأجهزة.