أبدى الإسباني بارتولومي ماركيز لوبيز، المدير الفني للمنتخب القطري، سعادته بتأهل فريقه إلى قبل نهائي بطولة كأس أمم آسيا، المقامة حاليا في قطر، وذلك عقب تغلبه على منتخب أوزبكستان 3 /2 بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل 1 /1.

وقال في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، إنه يشعر بالسعادة بعد التأهل للدور قبل النهائي، وأضاف :"لقد لعبنا بصورة جيدة وقدمنا أداء طيبا رغم قوة المباراة وأشكر الجميع على كل ما تم تقديمه في تلك المباراة الصعبة".

ووصف مدرب منتخب قطر الفوز على المنتخب الأوزبكي بالصعب لأنه تحقق من خلال الركلات الترجيحية، قائلا: "الفوز والتأهل كان مهما للغاية من أجل مواصلة المشوار بنجاح والحقيقة أن المواجهة لم تكن سهلة والفوز بالركلات الترجيحية ليس بالأمر السهل كذلك".

وأوضح لوبيز أنه توقع أن تكون المباراة بتلك القوة والندية، لكنه أبدى سعادته كذلك بأداء اللاعبين، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يواصلوا على نفس الأداء في الدور قبل النهائي.

وحول تمكنه من التأهل للمربع الذهبي، رغم توليه مهمة تدريب منتخب قطر قبل أيام معدودة من انطلاق الحدث القاري، قال إن ذلك يعتبر نجاحا كبيرا وصفه بالإنجاز، لكنه أعتبر أن المهمة لم تنته بعد، مع تبقي مباراتين في مشوار البطولة.

وعن مواجهة المنتخب الإيراني في الدور قبل النهائي، قال إنها ستكون مباراة قوية لكنه سيمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد الجهد الكبير الذي بذلوه أمام أوزبكستان وبعدها سيبدأ التحضير للقاء المقبل أمام إيران.

من جانبه، أعرب مشعل برشم، حارس مرمى المنتخب القطري، عن سعادته بالفوز وتحقيقه جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه يهدي الفوز والتأهل للجماهير القطرية التي حضرت إلى استاد البيت لمساندة المنتخب، مشيدا بذلك الدعم الجماهيري الكبير وأعتبره من أسباب الفوز.

وأشار برشم إلى أن المباراة القادمة أمام إيران في الدور قبل النهائي لن تكون سهلة، مشيرا إلى أن فريقه سيحاول التقاط أنفاسه قبل الدخول في الاستعدادات للمباراة المرتقبة.