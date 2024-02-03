أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، اليوم السبت، تدمير ما لا يقل عن 12 طائرة دون طيار تابعة لجماعة الحوثي اليمنية في خليج عدن والبحر الأحمر.



وقالت القيادة في بيان على موقع "إكس": "الثاني في من فبراير، هاجمت المدمرة "يو إس إس كارني" (دي دي جي 64) طائرة دون طيار واحدة وأسقطتها فوق خليج عدن، في وقت لاحق من ذلك اليوم، هاجمت قوات القيادة المركزية الأمريكية أربع طائرات دون طيار لـ(الحوثيين) كانت معدّة للإطلاق".



وأضافت أنه، في وقت لاحق، تم إسقاط سبع طائرات دون طيار أخرى فوق البحر الأحمر.



وكانت جماعة الحوث الحاكمة في شمال اليمن، والتي تسيطر على معظم ساحل البحر الأحمر اليمني، قد حذرت، في وقت سابق، من نيتها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في البحر.



وعلى إثر ذلك، قرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر.