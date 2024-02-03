 حماس: الشعب ومقاومته في غزة يسطرون أروع صور البطولة والثبات والفداء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس: الشعب ومقاومته في غزة يسطرون أروع صور البطولة والثبات والفداء

أحمد علاء
نشر في: السبت 3 فبراير 2024 - 8:34 م | آخر تحديث: السبت 3 فبراير 2024 - 8:34 م

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إنه على مدار 120 يومًا لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب أبشع الجرائم والمجازر التي يندى لها جبين البشرية بحق المدنيين العزّل، أغلبهم من الأطفال والنساء والمسنين، والنازحين في قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن مواطني غزة يفتقدون لأبسط مقوّمات الحياة الإنسانية، في ظل التدمير الوحشي للمنازل والممتلكات والبنى التحتية.

وأوضح أن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، تجدي أمام سمع وبصر العالم، الذي يقف متفرّجاً ومتقاعساً وعاجزاً عن وقف مسلسل الإجرام الإسرائيلي المدعوم من الإدارة الأمريكية التي وصفها بأنه شريكة ومسئولة عن استمرار العدوان ضد أكثر من مليوني فلسطيني.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة يسطرون أروع صور البطولة والثبات والفداء والصبر والتضحية والعطاء، دفاعًا عن النفس والأرض والمقدسات.

وشدد على أن عملية طوفان الأقصى، سيخلّدها التاريخ في مسيرة متواصلة لشعبٍ صامدٍ مرابطٍ يصنع نصره وحريّته واستقلاله.

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