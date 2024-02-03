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تأجيل محاكمة ترامب بتهم محاولة تزوير نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
د ب أ
نشر في: السبت 3 فبراير 2024 - 4:05 ص | آخر تحديث: السبت 3 فبراير 2024 - 4:05 ص

جرى إرجاء موعد بدء محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهم محاولة تزوير نتيجة الانتخابات.

وأعلنت المحكمة في العاصمة واشنطن يوم الجمعة أن بدء المحاكمة، التي كانت مقررة في 4 مارس، سيتأجل نتيجة لمسائل قانونية غير محسومة. ولم يتم بعد تحديد موعد جديد.

ويواجه ترامب، الذي يرغب في الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، أربع محاكمات جنائية تشمل 91 تهمة منفصلة.

وفي القضية المرفوعة في واشنطن، تم توجيه اتهام لترامب (77 عاما) على المستوى الاتحادي بسبب جهوده لعكس نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2020 بأثر رجعي.

وخسر ترامب الانتخابات في مواجهة منافسة الديمقراطي جو بايدن، إلا أنه رفض الاعتراف بهزيمته. وفي ذلك الوقت، حاول ترامب بطرق مختلفة عكس نتيجة الانتخابات.

ووصلت حملته إلى ذروتها في الهجوم العنيف غير المسبوق الذي شنه أنصاره على مبنى الكابيتول الأمريكي يوم 6 يناير 2021 .

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