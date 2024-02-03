مصادر إيرانية تنفي وجود قواعد للحرس الثوري في مناطق القصف الأمريكي بسوريا

نفت مصادر إيرانية، وجود لقواعد للحرس الثوري أو فيلق القدس في المناطق التي تعرضت لقصف أمريكي بسوريا.

وقالت المصادر في تصريحات لقناة الجزيرة، إن حديث واشنطن عن ضربات لفيلق القدس في سوريا غير واقعي وذر للرماد في العيون.

وأضافت أن القصف الأمريكي هو عدوان صريح ومعلن على سوريا والعراق ويضرب الاستقرار الإقليمي.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه «بتوجيه منه ضربت القوات الأمريكية أهدافًا في منشآت بالعراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة قوات بلاده».

وأضاف بايدن، في بيان: «الرد الأمريكي بدأ، وسوف يستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها، ليعلم كل من قد يسعى لإلحاق الأذى بنا أننا سنرد»، وفق وكالة الأناضول.

وجاء في البيان: «الأحد الماضي، قُتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن بطائرة بدون طيار أطلقتها الميلشيات المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، وفي وقت سابق من (الجمعة)، حضرت مراسم العودة الكريمة لرفات الأمريكيين الشجعان في قاعدة دوفر الجوية، وتحدثت مع عائلاتهم».

وبالتزامن مع الضربات الأمريكية الانتقامية، انضم بايدن، إلى العائلات المكلومة في قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير، ليشهد عودة رفات الجنود الثلاثة الذين قتلوا في الأردن.

ورافق بايدن، عقيلته جيل، ووزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال سي. كيو. براون، حسب «إيه بي سي نيوز».