مسئول إسرائيلي: نزوح 80 ألف مستوطن بسبب ضربات حزب الله

قال رئيس مستوطنة «المطلة» الإسرائيلية ديفيد أزولاي، إن 80 ألف مستوطن نزحوا من منازلهم منذ بداية الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، عن أزولاي، في مقابلة أنّ 80 ألف مستوطن نزحوا من منازلهم وتضرر 130 منزلا في مستوطنة المطلة نتيجة القذائف على طول الحدود مع لبنان.



وأشار إلى أن المستوطنين ليسوا شعبًا حرًا وهو ما يمثل عارًا على الإسرائيليين الإسرائيلي، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية صامتة أمام استمرار مد نزوح هؤلاء المستوطنين عن منازلهم.



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قد صرح أمس الجمعة، بأن عودة سكان الشمال إلى منازلهم هي شرط وقف العمليات العسكرية ضد حزب الله اللبناني.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال زيارة القوات الإسرائيلية على الحدود الشمالية مع لبنان، مشددا على أن العمليات لن تتوقف إلا بعد تحقيق هذا الشرط، حتى في حالة التوصل لاتفاق هدنة مع حركة حماس في غزة.