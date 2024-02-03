الشرطة الألمانية تحرر مخطوفا سويديا وتلقي القبض على 4 مشتبه بهم

قامت الشرطة الألمانية بتحرير شخص تم اختطافه في العاصمة برلين واعتقلت أربعة أشخاص مشتبه بهم.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال الادعاء العام في برلين، إن ضحية الاختطاف تم نقله بالقوة إلى برلين وبدا أنه تعرض لسوء المعاملة مشيرا إلى أن هذا الشخص عاد في الوقت الحالي إلى بلاده مرة أخرى.

وأضاف الادعاء أن هناك أربعة أشخاص مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 17 و35 عاما، لكن الادعاء لفت إلى أن عددا أكبر من الأشخاص شاركوا في عملية الاختطاف، وقال إنه لم تكن هناك في البداية معلومات دقيقة حول الأماكن التي تم احتجاز المجني عليه فيها والمطالب المحتملة للخاطفين.

ووفقا للمعلومات، قامت الشرطة الدولية (إنتربول) بتنبيه الشرطة في برلين بشأن احتمال وقوع عملية اختطاف. وتتعاون سلطات إنفاذ القانون في برلين بشكل وثيق مع السلطات السويدية في هذا السياق. وتحقق هذه السلطات فيما إذا كانت هناك اتصالات بين هذه القضية وشبكات الجريمة المنظمة.

وأفادت معلومات لصحيفة "بيلد" الألمانية بأن المجني عليه هو لاعب هوكي سويدي سابق، لكن الادعاء العام في برلين لم يعلق على هذا.