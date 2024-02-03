واتكينز يطارد رقم صلاح في الدوري الإنجليزي

واصل المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز تألقه مع فريقه أستون فيلا هذا الموسم، بعد تسجيله هدفا خلال مواجهة شيفيلد يونايتد المقامة حاليًا، في إطار منافسات البريميرليج.

وأنهى فريق أستون فيلا الشوط الأول متقدمًا على نظيره شيفيلد يونايتد برباعية نظيفة، في المباراة المقامة على ملعب برامول لين، في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

ووصل واتكينز إلى 20 مساهمة تهديفية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث سجل 11 هدفا إلى جانب صناعة 9 أهداف لزملائه.

ووفقًا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن واتكينز أصبح ثاني لاعب يصل إلى 20 مساهمة تهديفية هذا الموسم، بعد محمد صلاح مهاجم ليفربول بـ 22 مساهمة تهديفية.