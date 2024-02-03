مدرب اليابان : عدم استغلال الفرص سبب خسارتنا من إيران والخروج من كأس آسيا

أبدى هاجيمي مورياسو، المدير الفني للمنتخب الياباني، حزنه الشديد لخروج منتخب بلاده من بطولة كأس أمم آسيا المقامة حاليا في قطر، وذلك عقب الخسارة أمام إيران 1 /2، اليوم السبت، ضمن منافسات دور ا لثمانية بالبطولة.

وقال مورياسو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن منتخبه قدم مردودا جيدا خلال الشوط الأول وتمكن من التقدم بهدف دون رد، لكن الأمور اختلفت في الشوط الثاني بقبولهم هدفين وتوديع البطولة، مبينا أن لاعبيه استعدوا بأفضل طريقة ممكنة لهذه المباراة لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق الفوز.

وتقدم مدرب اليابان بالتهنئة للاعبي منتخب إيران ومدربهم على الفوز وقال: "للأسف علينا أن نغادر البطولة في هذه المرحلة، وأشعر بالأسف لمشجعينا ولم نكن نريد أن نكون ضحية هذا الخروج".

وأوضح : "لا يمكننا الفوز إذا لم نحافظ على نظافة شباكنا"، معرباعن أسفه لإهدار لاعبيه العديد من الفرص المحققة للفوز.

وأتم أنه سيعمل على مراجعة كل الأخطاءوالسلبيات لتطوير قدرات اللاعبين إذا أرادوا المشاركة في بطولات كبيرة كهذه البطولة.