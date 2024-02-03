سياسي عراقي: الاستهداف الأمريكي يزعزع أمن واستقرار المنطقة

أدان رئيس تيار "الحكمة الوطني" العراقي عمار الحكيم، اليوم السبت، الاستهداف الأمريكي لعدد من المقرات على الحدود العراقية السورية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم عن الحكيم قوله، إن "الزيارة الرجبية هذا العام تجري في ظل ظروف استثنائية يمر بها العراق من الاستهداف الأمريكي لعدد من المقرات على الحدود العراقية السورية بالتزامن مع الأوضاع الاستثنائية التي نعيشها في غزة".

وأعرب الحكيم عن "إدانته هذه الأعمال التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة"، مؤكداً أن "هذه الظروف لا تقلل من عزيمة الزائرين بل تزيدهم اندفاعا في أن يسيروا ويتمسكوا بنهج أهل البيت (عليهم السلام)".