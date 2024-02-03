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أعداد جريدة الشروق
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تفاصيل لقاء بين هنية ووفد من حماس مع رئيس المخابرات التركية

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية
(د ب أ)
نشر في: السبت 3 فبراير 2024 - 9:24 م | آخر تحديث: السبت 3 فبراير 2024 - 9:28 م

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم السبت، رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن.

وجاء في بيان صادر عن حركة حماس اليوم: "التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ووفد من قيادة الحركة، رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن والوفد المرافق له"، وفقا لوكالة "سما" الإخبارية الفلسطينية.

وأضاف البيان: "تم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل وقف إطلاق النار وإنهاء الحصار، وإدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية لشعبنا الفلسطيني في القطاع، إلى جانب استعراض آخر ما وصلت إليه مباحثات تبادل الأسرى".

كما جرى التأكيد خلال اللقاء، أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس هي أساس الاستقرار في المنطقة، وفقا للبيان.

ولم يذكر البيان مكان عقد اللقاء.

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