تقرير: الغموض يكتنف دوافع مرتكب حادث الطعن في باريس

أوقفت الشرطة الفرنسية رجلا يشتبه في أنه هاجم بسكين عدّة أشخاص، صباح السبت، في محطة للقطارات في باريس، من دون تحديد دوافع المهاجم التي ما زالت غامضة.

وبحسب حصيلة أولية صادرة عن الشرطة، تسبّب الهجوم الذي وقع حوالى الساعة 7,00 بتوقيت جرينيتش في محطة ليون في جنوب شرق باريس بإصابة شخص بإصابة خطرة وشخصين آخرين إصابتهما طفيفة.

وكشف مصدر في الشرطة أن "المشتبه به لم يطلق أيّ هتاف"، مشيرا إلى "أنه قدّم للشرطة رخصة قيادة إيطالية" بحسب قناة فرنسا 24.

وكشفت الشركة سكك حديد فرنسا أن "الحركة تباطأت بين محطة ليون في باريس ومونتارجي وبين محطة ليون في باريس ومونترو"، مشيرة إلى "فعل كيدي".