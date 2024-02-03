 ضبط شخص حاول غسل 5 ملايين جنيه استولى عليها من إحدى الشركات التابعة للدولة - بوابة الشروق
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ضبط شخص حاول غسل 5 ملايين جنيه استولى عليها من إحدى الشركات التابعة للدولة

مصطفى عطية
نشر في: السبت 3 فبراير 2024 - 1:14 م | آخر تحديث: السبت 3 فبراير 2024 - 1:14 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب محل ملابس - مقيم بمحافظة القاهرة) لتعاقده مع إحدى الشركات التابعة للدولة لتوريد وتسويق منتجاته إلا أنه لم يلتزم بسداد قيمة العائد المستحق للشركة مما نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغ إجماليها (5 ملايين جنيه) الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (تأسيس الشركات وشراء العقارات السكنية والسيارات).

وقدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بـ5 ملايين جنيه.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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