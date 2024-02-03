السعودية: انطلاق المعرض الدولي للثروة السمكية بمشاركة 35 دولة

تنطلق غدًا الأحد في الرياض فعاليات النسخة الثالثة للمعرض السعودي الدولي للثروة السمكية، بمشاركة 35 دولة تمثلها أكثر من 120 شركة، ونحو ثلاثة آلاف رجل أعمال من داخل المملكة وخارجها، ويستمر المعرض الذي يُقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، لمدة ثلاثة أيام.

ويأتي المعرض الذي ينظمه البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، انطلاقًا من دور المملكة الرائد في قطاع الثروة السمكية، وحرصًا على إيجاد منصة عالمية تجمع الخبراء في هذا المجال، ويتوقع أن يصل عدد زواره إلى أكثر من 15 ألف زائر، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويهدف المعرض إلى توفير منصة سنوية تجمع الخبرات الدولية والتجارب العالمية والتقنيات الحديثة في مجالات الاستزراع المائي ومصائد الأسماك والطحالب والأعلاف، وتسليط الضوء على الصناعات الغذائية من المأكولات السمكية، واستعراض أهم المنتجات والفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة.

وسيتضمن المعرض إقامة أكثر من 20 ورشة عمل فنية، بمشاركة متحدثين دوليين وشركات وجامعات عالمية، كما يشهد إبرام عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، وعدد من الجهات المحلية والعالمية.

يُذكر أن قطاع الثروة السمكية من أكثر القطاعات نموًا على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 6%، وتأتي أهميته كونه مصدرًا مهمًا من مصادر الأمن الغذائي، ورافدًا اقتصاديًا لدعم الناتج المحلي الوطني، وتوفير الفرص الوظيفية وتنمية المجتمعات الريفية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.