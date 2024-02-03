لاعبو مالي يعتدون على الحكم محمد عادل بعد الإقصاء من أمم إفريقيا

شهدت مباراة منتخبي كوت ديفوار ومالي أحداثا مؤسفة، عقب إطلاق الحكم الدولي محمد عادل صافرة نهاية المباراة، التي انتصر فيها المنتخب الإيفواري بهدفين لهدف.

وكان منتخب كوت ديفوار قد فاز على نظيره المالي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب بواكي مساء اليوم السبت، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وعقب نهاية المباراة، اعتدى لاعبو منتخب مالي على محمد عادل بعد خسارتهم أمام المنتخب الإيفواري، قبل أن يغادر الحكم المصري الملعب برافقة قوة من الشرطة الإيفوارية.

ورفض محمد عادل احتساب ركلتي جزاء لمنتخب مالي خلال المباراة، إلى جانب طرده اللاعب هماري تراوري.

ومن المقرر أن يواجه منتخب كوت ديفوار نظيره الكونغو الديمقراطية، في الدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية، مساء يوم الأربعاء القادم.