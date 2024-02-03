البنك الدولي: مليون شخص فقدوا منازلهم كليا في قطاع غزة

قدر البنك الدولي، أن قرابة 45% من المباني السكنية في قطاع غزة دمرت بشكل كامل، أي أن قرابة مليون شخص فقدوا منازلهم كليا في القطاع.



وأفاد البنك الدولي، بتدمير 34 ألف منزل بشكل كامل، جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، من بين 55 ألفا بنسبة تدمير تصل لنحو 60% تقريبا، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.



وتعمدت قوات الاحتلال في حربها غير المسبوقة على قطاع غزة تدميرا ممنهجا طال كافة مناحي الحياة، من أحياء، ومربعات سكنية، ومدارس، ومستشفيات، وبنوك، وأسواق، ومخابز وغيرها.



وأسفر العدوان الإسرائيلي عن تسوية أحياء كاملة في أنحاء متفرقة في قطاع غزة بالأرض بتفجيرات، متعمدة وليس فقط بالقصف الجوي.



كما كشفت صور أقمار صناعية المناطق التي تعرضت لدمار كلي أو شبه كلي في بيت حانون، والشجاعية، وغيرها.