منظمة العفو الدولية تدعو إلى الإفراج الفوري عن اثنين من الناشطين الأفغان

دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن اثنين من الناشطين الأفغان في مجال التعليم، اللذين اعتقلتهما قوات الأمن التابعة لحركة طالبان في منتصف أكتوبر في كابول.

وقالت المنظمة في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الجمعة، إن أحمد فهيم عظيمي، وصديق الله أفغاني، وهما ناشطان يعملان مع منظمة التعليم فكري بهتار، قد اعتقلا تعسفا.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إنهما متهمان بالعمل ضد سلطات الأمر الواقع التابعة لطالبان"، مضيفة أن الاعتقال مخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ومنذ عودتها إلى السلطة، قلصت حكومة طالبان حقوق الإنسان في أفغانستان، فعلى سبيل المثال، لا يسمح للفتيات والنساء بالدراسة بعد المرحلة الابتدائية، وقمعت قوات طالبان أي معارضة.

ومع ذلك، في بعض أجزاء البلاد، لا تزال النساء والفتيات يذهبن إلى المدارس الدينية، فضلًا عن مدارس القبالة (التوليد).

وينظر إلى الحظر المفروض على التعليم، على أنه أكبر عقبة أمام الاعتراف الدولي بحكومة طالبان.