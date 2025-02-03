محافظ كفر الشيخ يفتتح معارض أهلا رمضان بـ14 مركزا ومدينة على مستوى المحافظة

افتتح اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، معارض "أهلاً رمضان" بمراكز ومدن المحافظة والبالغ عددهم 14 معرضًا، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تلبية لاحتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستعرض محافظ كفر الشيخ، جميع السلع الموجودة بالمعارض على مستوى المحافظة عبر شاشات شبكة سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

كما اطلع على أسعار السلع والمنتجات من خلال رؤساء المراكز والمدن، بنسبة تخفيضات تتراوح من 15 إلى 35% حتى عيد الفطر المبارك، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين، ومباحث التموين، والغرفة التجارية بكفر الشيخ، والشركة العامة لتجارة الجملة، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وشركة الدلتا للسكر، وشركات القطاع الخاص.

ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على ضمان استقرار الأسعار وتسهيل وصول السلع للمواطنين، بهدف تلبية احتياجات المواطنين، ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار في الأسواق بشكل مستدام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى توافر كل السلع والمنتجات، والتي تشمل "ياميش رمضان، والتمور، والمخللات بأنواعها، وقمر الدين، والمشروبات والعصائر، والزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والأسماك، واللحوم الطازجة، والدواجن المجمدة، والبيض، والمخبوزات، والبقوليات، ومنتجات الألبان، والفواكه، والخضروات، والمنظفات، والعطارة"، وغيرها من السلع المتنوعة.

وجاء ذلك في إطار تعزيز هذه الجهود، أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار مبادرة سوق "اليوم الواحد" بمراكز المحافظة، بالتزامن مع افتتاح معارض "أهلاً رمضان"، والتوسع في إقامة منافذ السلع، وتسيير سيارات ثلاجات كمنافذ متحركة للوصول إلى القرى والمناطق المستهدفة، مع التركيز على القرى الأكثر احتياجًا.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة وغيرها، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الصحة ومديرية التموين والطب البيطري وكل الجهات المعنية.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بمتابعة أسواق اليوم الواحد ومعارض أهلًا رمضان بهدف محاربة الغلاء والتصدي لوسائل الاحتكار، وضبط أسعار السلع الغذائية والتواصل مع المواطنين ميدانياً.