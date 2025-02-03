المديريات التعليمية تستعد للفصل الدراسي الثاني بصيانة المدارس وإعداد جداول الحصص

- استقبال التظلمات علي نتيجة الفصل الدراسي الأول بعد سداد الرسوم

تستعد المديريات التعليمية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ السبت المقبل.

وشددت المديريات علي إجراء أعمال الصيانة البسيطة فى المدارس بالإضافة إلى توزيع الكتب الدراسية على المدارس لتكون مع الطلاب بداية الفصل الدراسي الثاني، وإعداد جداول الحصص الدراسية للمواد الدراسية وفق خريطة توزيع المناهج الدراسية.

وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم لـ"الشروق"، إنه صدرت تعليمات للمديريات بأن الفصل الدراسي الثاني سيسير على غرار الفصل الدراسي الأول فيما يخص التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية، وتطبيق درجات الغياب على الطلاب، بالإضافة إلى تجهيز المدارس لاستقبال الطلاب وتحديد الجداول وتوزيع نصاب الحصص على المعلمين، والتأكيد على أهمية تفعيل الأنشطة الطلابية والتربوية والرياضية بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب، موضحا أن الوزارة مستمرة في تطبيق سياسة تخفيض الكثافة الطلابية بالفصول.

وتواصل المدارس بجميع المحافظات إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل والشهادة الإعدادية، وفتحت المديريات باب تقديم التظلمات علي النتيجة ولمدة 15 يوما من ظهور النتيجة، ويقوم ولي الأمر بتسجيل المواد التي يرغب التظلم على نتيجتها، ويتم سداد الرسوم المقررة للتظلم بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة مع استلام الإيصال الدال على الدفع، طبقا للنشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

وحددت المديريات الرسوم وهي من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي 20 جنيها للمادة الواحدة، الصف الثالث الإعدادي 35 جنيها، الصفان الأول والثاني الثانوي 40 جنيها، وفي حالة أحقية الطالب في التظلم واستحقاقه لزيادة الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.