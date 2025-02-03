الشرطة الكورية الجنوبية بصدد محاولة مداهمة جهاز الأمن الرئاسي على خلفية تحقيق بشأن الأحكام العرفية

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قالت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إنها بصدد محاولة مداهمة مقر جهاز الأمن الرئاسي على خلفية محاولته المزعومة منع محققين من تنفيذ مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول الشهر الماضي.

وتستهدف المداهمة رئيس جهاز الأمن الرئاسي بالإنابة كيم سيونج هون، ورئيس قسم الحراسة الشخصية في جهاز الأمن الرئاسي لي كوانج وو، اللذين يشتبه في عرقلتهما مهام رسمية، وإساءة استخدام سلطتهما لمنع المحققين خلال محاولتهم الأولى لاعتقال يون بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وأفادت الشرطة، بأنه تم إرسال المحققين إلى مكتب جهاز الأمن الرئاسي في مجمع المكاتب الرئاسية في يونجسان بوسط سول، وهم ينتظرون حاليا السماح لهم بالدخول لإجراء عمليات التفتيش والضبط.

وجرى إرسال محققين لتفتيش منزلي كيم ولي، حيث قاموا بالتحفظ على هاتفين لكل منهما - هاتف محمول شخصي وهاتف محمول آمن للعمل.

ويقع خادم الهواتف الآمنة في مكتب الأمن الرئاسي.

وكانت الشرطة، قد طلبت مرتين إصدار مذكرتي اعتقال بحق كيم ولي، لكن الإدعاء العام رفض في المرتين.

وقال مسئول بالشرطة، إنه من المرجح التقدم بطلب ثالث.