النائب عمرو فهمي: الاهتمام بالتعليم العالي والبحث العلمي يدعم مسار التنمية المستدامة

قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية في حزب "مستقبل وطن"، إن التعليم العالي والبحث العلمي واحدة من أهم الملفات الحيوية التي تعكس قوتها قوة الدولة وقدرتها على التطوير ورسم المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للمجتمعات.

وأوضح أن الاهتمام بهذا الملف يعطي دفعة قوية نحو تلبية احتياجات سوق العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وأضاف فهمي، في بيان له اليوم، أن تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي والحرص على تطويرهم بالشكل الكافي، يسهم في دعم المجتمع بمهارات وكفاءات وأفكار وابتكارات وإبداعات لازمة؛ لمواجهة التحديات والأزمات التي قد تهدد الاستقرار والإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة في المجتمع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مناقشة مجلس الشيوخ تطوير البحث العلمى وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج، يؤكد اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف لتعزيز التنافسية وتطوير الصناعات المتقدمة، وزيادة الصادرات، ونشر المعرفة ورفع الوعي بين أفراد المجتمع من خلال تطوير العلوم والتكنولوجيا، وتحسين حياة الناس، والعمل على حل المشكلات التي تواجه الوطن بطرق علمية سليمة.

ولفت النائب عمرو فهمي، إلى أن التعليم العالي والبحث العلمي عنصرين متكاملين، حيث يُسهم التعليم العالي في إعداد الباحثين، ويُساهم البحث العلمي في تطوير المناهج الدراسية، وإثراء المعرفة، بما ينعكس على التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار، الأمر الذي يفرض على مؤسسات الدولة إعطاء أولوية للمؤسسات التعليمية والبحثية والأفراد العمل معًا من أجل تحقيق هذا الهدف.