مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في انفجار في منطقة سكنية راقية بموسكو

أفادت وكالات أنباء روسية نقلا عن مسؤولي الطوارئ أن انفجارا وقع في حي سكني راق في موسكو أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين صباح اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا نوفوستي" نقلا عن مسؤولي صحة في موسكو أنه تم نقل المصابين في الانفجار، الذي لم يتم الكشف عن سببه، إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وأظهرت لقطات نشرتها وكالة التحقيق الرئيسية في روسيا قاعة في أحد المباني وقد تحطمت أبوابها الزجاجية ولحق الدمار بأسقف معلقة بها.

وقالت الوكالة إنها فتحت تحقيقا جنائيا في الانفجار، على خلفية تهم بالقتل بوسائل تضر بالصالح العام، ومحاولة قتل شخصين أو أكثر.

وذكرت وكالتا الأنباء الروسيتان الرسميتان تاس وريا نوفوستي، نقلا عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون، أن أحد المصابين هو أرمين سركيسيان، مؤسس كتيبة متطوعين تقاتل في أوكرانيا ورئيس اتحاد الملاكمة في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة دونيتسك الأوكرانية.

وأفادت وكالة ريا نوفوستي أن سركيسيان مدرج على قائمة مطلوبين في أوكرانيا، لكن الوكالة لم تذكر التهم الموجهة إليه.

وقالت وكالة تاس إن الحارس الشخصي لساركيسيان قد لقى حتفه في الانفجار.