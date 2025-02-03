الشرع: مدة الوصول إلى انتخابات رئاسية في سوريا ما بين 4 إلى 5 سنوات

قال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، اليوم الإثنين، إن سوريا قد تحتاج إلى ما بين 4 و5 سنوات لإجراء أول انتخابات رئاسية في البلاد، في أعقاب الإطاحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وقال الشرع في مقابلة مع تلفزيون سوريا المقرب من الإدارة الجديدة، ومقره إسطنبول، "لدي تقدير أن المدة ستكون تقريباً بين أربع سنوات إلى 5 سنوات حتى الوصول إلى الانتخابات، لأن هناك بنية تحتية تحتاج إلى إصلاحات واسعة قبل الانتخابات.

وأضاف الرئيس السوري المؤقت، أن "الحكومة المستقبلية ستمثل سوريا، وستتألف بشكل أساسي من أفراد أكفاء، بدلا من الأحزاب السياسية".

وأضاف الشرع "لا يوجد في البلاد قانون ينظم الأحزاب السياسية. ولذا أحاول حماية سوريا من فكرة المحاصصة في توزيع المناصب الحكومية".

كما أكد أنه سيركز على إصلاح الاقتصاد السوري بمساعدة فريق من الخبراء الاقتصاديين الذي سيتم تشكيله قريبًا.

وقال الشرع "نحن بحاجة إلى إصلاح الكثير من المؤسسات لتحقيق اقتصاد ناجح، وتصبح البلاد جاذبة للاستثمارات"، مضيفا "أن ذلك سيشجع السوريين في الخارج على العودة إلى بلادهم".

يشار إلى أنه تم تنصيب قائد الادارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع رئيساً لسوريا في المرحلة الانتقالية يوم الأربعاء الماضي.