الرئيس الإيراني: تطوير قدراتنا الدفاعية هو لردع الأعداء عن التطاول على البلاد

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن تطوير قدرات البلاد الدفاعية هو لردع الأعداء عن التطاول على البلاد، بحسب ما أوردته وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "إرنا"، اليوم الإثنين.

وكتب بزشكيان، في مدونة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مساء أمس الأحد: "زرت اليوم معرض إنجازات البلاد في مجال الفضاء والدفاع"، مضيفا أن القدرات الفضائية والدفاعية للبلاد وصلت مستوى يجعل الأعداء يندمون على الطمع في الأراضي الإيرانية.

وتابع: "تم إنجاز هذه القدرات بفضل إبداع الشباب والعلماء، وهي من أجل تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، وليس العدوان".

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، نفذ صباح أمس بزيارة تفقدية، بمناسبة اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء، وتعرف عن كثب على مميزات أحدث إنجازات البلاد، بما في ذلك منظومة إطلاق وحمل الأقمار الصناعية "سيمرج" وصاروخ "اعتماد" الباليستي.