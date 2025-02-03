أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية بأن الموقع الإلكتروني لـ"الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" (USAID) ظل خارج الخدمة خلال عطلة نهاية الأسبوع، في ظل استمرار إدارة الرئيس دونالد ترمب في مراجعة مستقبلها ومسار المساعدات الخارجية الأمريكية بشكل عام.

وأضاف "بلومبرج" أنه عند محاولة الوصول إلى الموقع الإلكتروني للوكالة من دول عدة وأجهزة مختلفة، ظهرت رسالة "خطأ في الشبكة" أو صفحة فارغة.

يأتي هذا التطور بعد أن أصدر ترمب الشهر الماضي أمراً تنفيذياً بوقف وإعادة تقييم المساعدات الخارجية الأمريكية، ما أدى إلى تجميد مساعدات بمليارات الدولارات كانت تُنسق عادةً عبر هذه الوكالة المستقلة، بالإضافة إلى تعليق عمل عدة مسئولين كبار.

أدى هذا القرار إلى حالة ارتباك بين المستفيدين من المساعدات الأمريكية، لا سيما في أفريقيا وأوكرانيا، حيث تلعب الوكالة دوراً حيوياً في تمويل مشاريع إنسانية، وبرامج صحية، وجهود الإغاثة من الكوارث.

وقد أصدر وزير الخارجية ماركو روبيو إعفاءً يسمح بتقديم بعض "المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة" خلال فترة مراجعة تستمر 3 أشهر، تهدف إلى تحديد البرامج التي تتماشى مع رؤية ترامب من بين آلاف مشاريع المساعدات الأميركية حول العالم.

تُعد برامج الوكالة جزءاً أساسياً من الأولويات الاستراتيجية للسياسة الخارجية، حيث تدعم انتقال الدول إلى الطاقة النظيفة، وتنافس الصين في مشاريع البنية التحتية، وتساعد في مواجهة نفوذ موسكو وبكين.