انطلاق اجتماع الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب

بدأ منذ قليل اجتماع فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب الـ (36) و ورشة عمل حول "مكافحة تجنيد الأطفال من قبل الجماعات الإرهابية عن طريق استخدام التقنيات الحديثة والألعاب الإلكترونية"،بمقر الأمانة العامة.

وترأس الاجتماع العميد أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الزهراني، وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية بمكافحة الارهاب في الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

من جهتها، قالت الوزير مفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشئون القانونية ومسئول الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب بأن الاجتماع يتناول متابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع الـ(35)، بشأن مواصلة تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ولجانها المعنية بمكافحة الإرهاب والمنظمات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى موضوع تجارب الدول العربية ومرئياتها والإجراءات المتخذة لمنع استخدام الطائرات بدون طيار "الدرونز" في العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى دراسة سبل تطوير وتفعيل عمل الفريق.