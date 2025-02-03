السجن 14 عاما لجندي بريطاني سابق تجسس لصالح إيران

صدر اليوم الاثنين، حكم بالسجن 14 عاما بحق جندي بريطاني سابق مدان بالتجسس لصالح إيران بعد الهرب لثلاثة أيام من سجن بلندن، بتهمة خيانة بلاده.

وأدين دانيال خليفة - 23 عاما، في نوفمبر بانتهاك قانون الأسرار الرسمي وقانون الإرهاب لتقديم مواد محظورة وسرية لإيران.

ورفضت هيئة المحلفين في محكمة التاج في وولويتش شهادته بأنه كان يحاول العمل لصالح المملكة المتحدة كعميل مزدوج.

ولم تحظ قضية التجسس الضالع فيها خليفة بكثير من الاهتمام إلا عندما هرب من سجن ووندسورث بالتشبث أسفل شاحنة توصيل طعام. وظل هاربا لثلاثة أيام قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه على متن دراجة هوائية بجوار إحدى القنوات في لندنن.

وقالت السلطات إنه شكل خطرا حقيقيا على الأمن الوطني بسبب التهديد الذي تمثله إيران. وأشارت الشرطة إلى أن المملكة المتحدة احبطت 20 مؤامرة من جانب إيران بما في ذلك خطط اغتيال.