السعودية تدشن برنامج أمل التطوعي لمساعدة سوريا

دشنت السعودية، اليوم الاثنين، برنامج "أمل" التطوعي بمشاركة 3 آلاف متطوع ومتطوعة من أبناء المملكة، ويشمل 45 تخصصاً طبياً وتدريبياً، لمساعدة السوريين.

وأعرب المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة في السعودية، عبد الله الربيعة، اليوم الاثنين عن سعادته بتدشين البرنامج الذي يأتي امتداداً لجهود المملكة في دعم ومساندة الشعب السوري التي شملت جسوراً جوية وبرية كبيرة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار إلى أن "هذا البرنامج الذي يطلق اليوم يحمل في طياته أملاً تطوعياً؛ ذلك أنه ستنفذ من خلاله 104 حملات تطوعية في تخصصات طبية وجراحية وبرامج تدريبية وتعليمية وتمكين اقتصادي".

ولفت الربيعة إلى أن البرنامج يشارك فيه أكثر من 3 آلاف متطوع ومتطوعة من أبناء المملكة، ويشمل 45 تخصصاً طبياً وتدريبياً، وتقدر ساعات العمل التطوعية فيه بنحو 500ر218 ساعة.

وأضاف أن "ما نقوم به اليوم من جهود يأتي تنفيذاً للتوجيهات والدعم المتواصل من الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للعمل الإنساني والتطوعي، كما تأتي هذه البرامج تحقيقاً لرؤية المملكة 2030".

وتابع: "إننا نطلق معاً برنامج أمل التطوعي السعودي للأشقاء في سوريا، لتنطلق غداً، طلائع هذا البرنامج بثلاث حملات تطوعية إلى سوريا".

وجرى التدشين بمقر المركز في الرياض، بحضور نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى عبد الرحمن السويلم، وعدد من قيادات المركز.