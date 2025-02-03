محافظ قنا يوقع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز حضاري متكامل في نقادة

وقّع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم، بروتوكول تعاون بين المحافظة وإحدى مؤسسات التنمية الحضرية، لإنشاء مركز حضاري متكامل بمدينة نقادة تحت اسم "مشروع وش السعد"، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتطوير القرى المصرية.

وأكد محافظ قنا أن المشروع سيضم سوقًا تجاريًا ومنطقة خدمات، بالإضافة إلى مكتبة ومسرح، مما يسهم في تحسين جودة الحياة بالمنطقة، وخلق بيئة جاذبة للسكان، مع دعم التدريب لشباب المنطقة والمناطق المجاورة، مما يعزز فرص العمل والتنمية الاقتصادية.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للقرى الأكثر احتياجًا، من خلال التكامل بين الجوانب الاقتصادية والثقافية والترفيهية، بمشاركة مجتمعية واسعة، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

ووجه محافظ قنا القيادات التنفيذية بالتعاون الكامل مع المؤسسة، مشيدًا بدورها كشريك استراتيجي في التنمية، ومؤكدًا أهمية دعم مشروعات المجتمع المدني التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستثمارات التنموية بالمحافظة.