أمريكا: أطقم العمل تبدأ في رفع حطام تصادم الطائرتين من نهر بوتوماك

بدأت أطقم العمل في إزالة الحطام من نهر بوتوماك الناجم عن التصادم الدموي الذي وقع الأسبوع الماضي بين طائرة ركاب ومروحية تابعة للجيش. وكان الحادث الذي وقع في الجو هو أكبر كارثة جوية أمريكية دموية منذ عام 2001.

وقد تمكنت السلطات من انتشال وتحديد هوية 55 شخصا من بين 67 شخصا قتلوا في الحادث. وقال جون دونلي رئيس إدارات الإطفاء والإسعاف وخدمات الطوارئ في واشنطن إنهم واثقون من أنهم سيجدون كل الضحايا. وشوهد أفراد الطواقم في وقت مبكر من اليوم الاثنين على متن سفينة فوقها رافعة.

وقال مسؤولون إن أكثر من 300 شخص كانوا يشاركون في جهود الإنقاذ بعد الحادث. كما تم نشر بارجتين تابعتين للبحرية لرفع الحطام الثقيل.