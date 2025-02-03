دار الشروق في القائمة القصيرة لجائزة أفضل ناشر أطفال عن قارة إفريقيا بمعرض بولونيا لكتب الأطفال

أُدرِجَت دار الشروق ضمن القائمة القصيرة لجائزة أفضل ناشر أطفال عن قارة إفريقيا، التي يمنحها معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال، لتكون الممثل الوحيد لجمهورية مصر العربية في هذه القائمة المرموقة. وضمت القائمة دور نشر أخرى من الكاميرون ونيجيريا وجنوب إفريقيا والجابون.

وتُعد جائزة أفضل ناشر لكتب الأطفال واحدة من أبرز الجوائز التي يقدمها معرض بولونيا الدولي، وهي تكريم سنوي يُمنح لدور النشر التي أظهرت تميزًا وإبداعًا في تقديم كتب الأطفال، مع التركيز على الابتكار في المحتوى والتصميم وجودة الإنتاج. يجذب المعرض، الذي يُعقد سنويًا في إيطاليا، اهتمام كبرى دور النشر والكتاب والرسامين والمتخصصين في صناعة كتب الأطفال من جميع أنحاء العالم، مما يجعله أحد أهم المنصات العالمية في هذا المجال.

ولم يكن وصول دار الشروق إلى القائمة القصيرة لجائزة أفضل ناشر أطفال عن قارة إفريقيا في معرض بولونيا هذا العام هو الأول من نوعه، إذ سبق للدار أن حققت إنجازات متميزة في هذا المحفل العالمي. فقد حصدت جائزة "آفاق جديدة" مرتين، الأولى عام 2000 عن كتاب "حياة محمد (ص) في عشرين قصة" للكاتب عبد التواب يوسف ورسوم صلاح بيصار، والثانية عام 2002 عن كتاب "أجمل الحكايات الشعبية" إعداد يعقوب الشاروني ورسوم حلمي التوني.