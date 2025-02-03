الصحة العالمية: 900 قتيل في جوما بعد معارك دامية بين القوات الكونغولية والمتمردين

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن القتال بين قوات الحكومة الكونغولية والمتمردين المدعومين من رواندا في مدينة جوما المهمة في شرق الكونغو أودى بحياة 900 شخص على الأقل، لترتفع بذلك الحصيلة السابقة التي كانت تبلغ 773 .

وقالت منظمة الصحة إنه تم انتشال 900 جثة على الأقل من شوارع جوما اعتبارا من يوم الجمعة بعد 5 أيام من القتال الذي تمكن خلاله المتمردون من السيطرة على المدينة.

وأشارت المنظمة إلى إصابة 2900 شخص في القتال. وكانت الأمم المتحدة وحكومة الكونغو قد قالت إن الحصيلة الأولية للقتلى تبلغ 773.