فرقتا أسوان والآلات الشعبية تبهران جمهور معرض الكتاب

تمكنت فرقة أسوان للفنون الشعبية من جذب الأنظار وإبهار زوار الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في اليوم الحادي عشر من فعاليات المعرض، حيث قدمت عروضًا تراثية على مسرح بلازا 1.

وقدمت الفرقة أكثر من 7 فقرات فنية تعكس التراث الأصيل لأسوان والنوبة، مما جعل الحضور يتفاعل بشكل لافت مع العروض.

وتفاعل الجمهور مع كل عرض بطريقة مبهرة، حيث قاموا بتقليد الرقصات ومردّدين الأغاني، وبين فقرات العروض، أدى فنانون تلقائيون بعض الأغاني التي تعبر عن التراث النوبي القديم.

وتلى ذلك عرض لفرقة الآلات الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، التي لاقت استحسانًا كبيرًا من الجمهور وتفاعلًا ملحوظًا مع الموسيقى الشعبية التي تمثل مناطق مختلفة في المجتمع المصري.