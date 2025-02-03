 قمة الدفاع الأوروبية تمهد الطريق أمام اتخاذ القرارات خلال الأشهر المقبلة - بوابة الشروق
الإثنين 3 فبراير 2025 1:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

قمة الدفاع الأوروبية تمهد الطريق أمام اتخاذ القرارات خلال الأشهر المقبلة

بروكسل - د ب أ
نشر في: الإثنين 3 فبراير 2025 - 1:01 م | آخر تحديث: الإثنين 3 فبراير 2025 - 1:01 م

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إن اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين، يهدف إلى "تمهيد الطريق أمام اتخاذ القرارات" التي يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذها خلال الأشهر المقبلة.

وقال كوستا لدى وصوله إلى مكان عقد اللقاء، إن الغرض من أول اجتماع لقادة الاتحاد المخصص حصريا من أجل الدفاع، "هو أن يكون هناك مناقشة صريحة ومنفتحة وحرة".

ويرغب كوستا في تحديد الأولويات من أجل بناء القدرات الدفاعية، وبحث أفكار للتمويل، وتعزيز الشراكات القائمة.

ومن المتوقع أن ينضم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى المناقشات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك