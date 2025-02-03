قمة الدفاع الأوروبية تمهد الطريق أمام اتخاذ القرارات خلال الأشهر المقبلة

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إن اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين، يهدف إلى "تمهيد الطريق أمام اتخاذ القرارات" التي يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذها خلال الأشهر المقبلة.

وقال كوستا لدى وصوله إلى مكان عقد اللقاء، إن الغرض من أول اجتماع لقادة الاتحاد المخصص حصريا من أجل الدفاع، "هو أن يكون هناك مناقشة صريحة ومنفتحة وحرة".

ويرغب كوستا في تحديد الأولويات من أجل بناء القدرات الدفاعية، وبحث أفكار للتمويل، وتعزيز الشراكات القائمة.

ومن المتوقع أن ينضم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى المناقشات.