سمر طاهر كاتبة أطفال وكاتبة سيناريو صدر لها عدة مؤلفات ما بين كتب الأطفال واليافعين، وأدب الرحلات والأدب الساخر. رشحت طاهر لعدد من الجوائز العربية، وأدرج كتابها «لسبب واحد بسيط!» ضمن القائمة القصيرة لجائزة اتصالات لكتب الأطفال، فئة أفضل نص. وقدمت أيضا سمر طاهر عددا كبيرا من جلسات القراءة والحكى فى المدارس والمكتبات، فى مصر والإمارات ولبنان، كما شاركت فى ورشة كتابة مسلسل «أهلا سمسم» بالأردن، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكى الشهير شارع سمسم. وترى سمر طاهر أن الكتاب الممتع للصغار، هو بالضرورة ممتع للكبار أيضا. صدر لها حديثا كتاب «كل هذا بسبب الملوخية» عن دار الشروق.

< لماذا اخترت الحكى عن الملوخية تحديدا فى كتابك الأخير «كل هذا بسبب الملوخية»؟

ــ الملوخية وجبة يحبها أغلب الأطفال لأنها سهلة التناول ولذيذة، وتحبها الأمهات لأنها مغذية للأطفال! وهى الوجبة المفضلة للكثير من العائلات المصرية فأحببت الاحتفاء بها، والتأكيد على جذورها المصرية وأنها تمتد إلى أزمنة قديمة ولها حكايات تراثية متعددة.

وأحب التأكيد أن للكتاب أكثر من بُعد، فهو يحتفى بالملوخية وتاريخها، كما يتناول فكرة أخرى أعقد وبشكل ناعم ومستتر، وتلك الفكرة هى ضرورة احترام وجهات النظر، وأن القصة الواحدة يمكن أن تُروى بأكثر من طريقة.

< كيف ترين رسومات وليد طاهر فى الكتاب، وماذا أضافت له؟



ــ رسومات وليد طاهر أضافت الكثير للكتاب، فهو فنان تشكيلى مميز وأيضًا مبدع فى مجال الأطفال بسبب خطوطه البسيطة السهلة الممتنعة، والتى تضيف لمحة طريفة للكتاب، وأنا سعيدة بهذا التعاون.



< كيف ترين صناعة كتب الأطفال فى الوقت الحالى؟



ــ كتب ألأطفال أمامها تحديات، فمع السرعة فى تجدد المحتوى، والرقمنة، يصبح هناك صعوبة فى التركيز، وأنا أشفق على الأجيال الجديدة من كثرة المحتوى وسرعته، مما يقلل استيعاب ما وراء الأمور، مما يضع عبء على عاتق منظومة النشر والكتابة للطفل، لتقديم محتوى جذاب، منافس وأيضًا يحمل معنى ودلالة.



< كيف ترين التعاون مع دار الشروق؟



ــ أسعدنى كثيرا التعاون مع دار الشروق، وهو التعاون الثانى، حيث نُشر لى كتاب «كل البنات حلوين» ضمن مجموعة من المؤلفات منذ عدة أعوام ولاقى استحسانا، ورسم له الغلاف الفنان هانى صالح، والكتاب الحالى «كل هذا بسبب الملوخية» هو أول تعاون فى مجال أدب الأطفال، وأظن أنه ليس الأخير، فالدار والقائمين عليها وعلى رأسهم أستاذة أميرة أبو المجد يبذلون قصارى جهدهم لتقديم الأفضل شكلاً ومضمونا، وأشكر أستاذة أميرة أبو المجد بشكل خاص لحماسها للكتاب، رغم أنه غير تقليدى وبه أكثر من قصة متداخلة، بطريقة سردية جديدة، قابلة للتأويل، مع وجود روح الفكاهة وأيضًا السجع، وهو يحتاج إلى شجاعة لنشره ويمثل تحدى فى رسومه وإخراجه، وأتمنى أن ينال إعجاب الأطفال والكبار، فمن وجهة نظرى الكتاب الجيد للصغار هو كتاب ممتع للكبار أيضاً!



< تكتبين فى أدب الأطفال واليافعين، والسيناريو، وأدب الرحلات، فكيف تصنفين نفسك؟



ــ أصنف نفسى كمؤلفة، شغفى الكتابة، وأهوى «الكلمة» واللعب بها وتشكيلها، لتكوين نسق له معنى ويحمل متعة، ودعوة للتفكير والتساؤل، وكل نوع كتابة له قالب وأصول يجب مراعاتها، وأرى أن هذا التنوع الأدبى ممتع للكاتب ولى بشكل خاص، فدائمًا ما أحب أن أخوض مسارات جديدة فى فن الكتابة والأدب.



< تنظمين الكثير من ورش الحكى للأطفال، حدثينا عنها وعن تأثيرها.



ــ ورش الحكى للأطفال ممتعة وتعلمت منها الكثير، وعقل الطفل متطور ومرن، ويجب أن يتعلم الكبار من الأطفال، وأرى أن الفنان، والإنسان عمومًا يجب أن يحتفظ بالطفولة بداخله، ويعززها. وجلسات الحكى والقراءة تجعلنى أرى منظور المستمع، وأحترمه، فالنص من وجهة نظرى يصبح ملكًا للمتلقى فور خروجه للنور، وله أن يفسره ويستوعبه كما يتراءى له.

< ما هو القادم بالنسبة لك؟



ــ أقوم بكتابة رواية لليافعين، ومجموعة قصصية للكبار، وأيضًا انتهيت من كتابة فيلم كوميدى للمراهقين، وأتمنى أن يظهر قريبًا على الشاشة الفضية.