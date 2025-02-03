كوريا الجنوبية تتبرع بـ3 ملايين دولار لأفغانستان

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، أن كوريا الجنوبية قدمت تبرعا بقيمة 3 ملايين دولار للتصدي لاحتياجات الأشخاص المشردين والعائدين والمجتمعات المستضيفة الهشة في أفغانستان.

وقالت المفوضية، في بيان أمس الأحد، إن هذا التمويل سيساعد في بناء ملاجئ مؤقتة لـ400 أسرة أو نحو 2800 عائد لأفغانستان، بحسب وكالة أنباء خاما برس الأفغانية.

وأضافت المفوضية الأممية، أن عقودا من الحرب إلى جانب الكوارث الطبيعية والمناخية المتكررة مثل الزلازل والفيضانات والشتاء القارس، أدت إلى نزوح الآلاف من الأسر مما اجبرهم على العيش في ملاجئ غير آمنة أو مؤقتة.

ومن جانبه، رحب عرفات جمال ممثل مفوضة الأمم المتحدة في أفغانستان، بمساهمة كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن التمويل سوف يساعد في التوصل إلى الحلول طويلة المدى للجماعات الضعيفة التي تواجه النزوح والعمل لإعادة بناء حياتهم.

وسابقا، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تبرع كوري جنوبي بقيمة 5 ملايين دولار لمساعدة الأسر الأشد احتياجا في أفغانستان.

وأضاف أن كوريا الجنوبية تبرعت بـ36 مليون دولار على مدار الخمس سنوات الماضية للمساعدة الإنسانية في أفغانستان.