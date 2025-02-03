أكدت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، أنها ستكرم مجموعة من رواد السينما المصرية، خلال حفل يوم الوفاء، المقام في السادسة مساء الاثنين الموافق 10 فبراير الجاري، بقاعة ثروت عكاشة في المبنى الجديد بأكاديمية الفنون.

وخلال الحفل سيكرم مجموعة من الفنانين منهم الفنانة فردوس عبدالحميد، ومدير التصوير رفعت راغب، ومهندس الصوت مجدي كامل، واسم الكاتب الكبير بشير الديك، واسم المخرج سمير عوف، واسم الناقد زكي مصطفى، والمونتيرة ليلى السايس، والمخرج عبدالله العزيز السكري، والكاتب والمخرج إبراهيم الموجي، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والفنان ورجل السياحة عاطف عبداللطيف، وسهير عبدالقادر رئيس مهرجان أطفالنا، والدكتورة أمل جمال الدين سليمان، ومهندس الديكور نهاد بهجت.



وكانت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، قد أعلنت عن تكريم أعضائها الفائزين بجوائز الدولة تقديرا لإنجازهم الكبير، حيث تم تكريم المخرج الكبير محمد فاضل الفائز بجائزة النيل في الفنون، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف الفائز بجائزة الدولة التقديرية في الفنون، ومدير التصوير السينمائي والمخرج سعيد شيمي الفائز بجائزة الدولة التقديرية في الفنون، والدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة الفائز بجائزة الدولة في العلوم الاجتماعية، والكاتب عبدالرحيم كمال الفائز بجائزة الدولة للتفوق في الأداب، والناقد السينمائي الدكتور وليد سيف الفائز بجائزة الدولة للتفوق في الفنون.