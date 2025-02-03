 كاليفورنيا: إعادة فتح الطريق السريع على ساحل المحيط الهادئ بعد حرائق الغابات المدمرة

أعيد فتح الطريق السريع على ساحل المحيط الهادئ صباح اليوم الاثنين بعد شهر تقريبا من إغلاقه عندما اندلعت الحرائق في حي باسيفيك باليساديس وامتدت إلى أحياء على التلال في مدينة لوس أنجليس الأمريكية، حيث تسببت في تدمير الممتلكات في كل المنطقة حتى الشاطئ.

وبدأت حركة المرور على طول الطريق الساحلي ذي المناظر الخلابة في الساعة 8 صباحا في حارة واحدة فقط في كل اتجاه وبسرعة محدودة في المنطقة من شمال غرب سانتا مونيكا إلى مقاطعة فينتورا.

وقالت ليندسي هورفاث المشرفة على مقاطعة لوس أنجلوس في بيان "نشجع بقوة على حركة المرور الأساسية فقط"، في ظل استمرار عمليات التنظيف وإصلاحات المرافق، وحذرت من أن "هذا لن يكون هو نفس الطريق السريع على ساحل المحيط الأطلسي كما كان من قبل الحرائق".

ولا يزال يتعين على قائدي السيارات تقديم دليل على الإقامة أو تصاريح دخول من أجل الدخول إلى منطقة الحريق بحي باليساديس.