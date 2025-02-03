الجامعة العربية تدعو لإطلاق حوار وطني شامل في السودان للحفاظ على وحدة البلاد

دعت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، إلى إطلاق حوار وطني سوداني شامل على أرضية وحدة البلاد وتكامل ترابها الوطني.

وأكدت الجامعة في بيان لها، ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية والحيلولة دون أي تدخل خارجي في شؤونها.

وجدد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال لقائه مع علي يوسف الشريف وزير الخارجية السوداني، التأكيد على المحددات التي ترسم موقف الجامعة فيما يتعلق بالأزمة السودانية، وعلى رأسها وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.

ومن جانبه أطلع وزير الخارجية السوداني، أبو الغيط على آخر تطورات الوضع الميداني في السودان، وذلك في ضوء التقدم الذي حققته القوات المسلحة السودانية.