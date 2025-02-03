 نمو الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.7% في 2024 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نمو الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.7% في 2024


نشر في: الإثنين 3 فبراير 2025 - 7:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 فبراير 2025 - 7:25 ص

زاد الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية العام الماضي بسبب ارتفاع الطلب على أشباه الموصلات، لكن مبيعات التجزئة انخفضت وسط تباطؤ اقتصادي مستمر، وفقا لبيانات حكومية صدرت اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 7ر1 % في 2024 مقارنة بالعام السابق، محققا ثلاثة أعوام متتالية من الزيادة السنوية، وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة الإحصاء الكورية.

وفي المقابل، انخفضت مبيعات التجزئة، التي تعتبر مقياسا للإنفاق الخاص، بنسبة 2ر2% على أساس سنوي، حيث تراجعت مبيعات المواد الغذائية والسلع غير القابلة للتحلل بسبب الضغوط التضخمية المرتفعة.


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