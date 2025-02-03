ترامب يأمر بإنشاء صندوق سيادي أمريكي

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا توجيهيا لاتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء صندوق استثمار مملوك للحكومة الأمريكية، قائلا إنه يمكن استخدامه لشراء جزء من منصة التواصل الاجتماعي الصينية الشهيرة تيك توك إذا نجح في إيجاد مشتر أمريكي لها.

ووقع ترامب في أول يوم له في الرئاسة أمرا بتأجيل قرار حظر منصة تيك توك في الولايات المتحدة حتى أوائل أبريل المقبل لإبجاد شريك أمريكي يمكنه شراء حصة فيها، حيث يريد امتلاك شريك أمريكي نصف أسهم المنصة الشهيرة. وقال ترامب اليوم الاثنين في المكتب البيضاوي إن تيك توك مثالا على ما يمكن وضعه في صندوق ثروة سيادي جديد.

وأضاف "يمكننا وضع هذا في صندوق الثروة السيادي، سواء فعلنا ذلك أو بالاشتراك مع أشخاص بالغي الثراء، فالخيارات كثيرة.. لكن يمكننا وضعه على سبيل المثال في الصندوق. لدينا أشياء كثيرة أخرى يمكننا وضعها في الصندوق".

وأشار ترامب إلى الكثير من الدول التي لديها مثل هذه الصناديق، وتوقع أن يتفوق الصندوق الأمريكي فيما بعد صندوق الثروة السيادي السعودي.

وكلف ترامب كلا من وزير الخزانة سكوت بيسنت والتجارة هوارد لوتنيك بوضع أسس إنشاء الصندوق، الذي قد يحتاج إلى موافقة الكونجرس.

يذكر أن الرئيس السابق جو بايدن درس إمكانية إنشاء صندوق ثروة سيادي للاستثمارات ذات الصلة بالأمن القومي الأمريكي، لكن الفكرة لم تتبلور بشكل ملموس قبل مغادرته البيت الأبيض في الشهر الماضي.