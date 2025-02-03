 رئيسة الأوبرا تنعى المنشد عامر التونى مؤسس فرقة المولوية المصرية - بوابة الشروق
الإثنين 3 فبراير 2025 2:13 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

رئيسة الأوبرا تنعى المنشد عامر التونى مؤسس فرقة المولوية المصرية


نشر في: الإثنين 3 فبراير 2025 - 1:23 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 فبراير 2025 - 1:38 ص

نعت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين المنشد عامر التونى قائد ومؤسس فرقة المولوية المصرية داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أسرته وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن المنشد عامر التونى أحد الأصوات الصوفية البارزة، إختار البحث فى التراث المولوى المصرى لإكتشاف بعض أسراره وتقديمها من خلال فرقته (المولوية المصرية) سعياً لإحياء أحد الأشكال التراثية، قدم الكثير من العروض الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر كما طاف دول العالم بعروض فنية لاقت إستحسان الجمهور والنقاد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك