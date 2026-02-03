 أمريكا: يتم تزويد كل ضابط من الأمن الداخلي بكاميرا مثبته على الجسم في مينيابولس - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 فبراير 2026 12:59 ص القاهرة
أمريكا: يتم تزويد كل ضابط من الأمن الداخلي بكاميرا مثبته على الجسم في مينيابولس

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 فبراير 2026 - 12:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 فبراير 2026 - 12:24 ص

  صرحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بأن كل ضابط من ضباط وزارة الأمن الداخلي الذين تم نشرهم في مينيابوليس يتم تزويدهم الآن بكاميرا مثبتة على الجسم.


