تقام المزادات لبيع كل ما هو غريب أو نادر مثل اللوحات الشهيرة، والقطع الأثرية النادرة، لكن من الغريب إقامة مزادات لبيع أنواع من الحيوانات، وتلك النوعية من المزادات انتشرت مؤخرًا خاصة بالعالم العربي.

وفي التقرير التالي تستعرض «الشروق» أغرب المزادات في العالم

مزاد النخبة لنوادر الإبل بالسعودية

على هامش النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في الصياهد الجنوبية شمال شرقي العاصمة السعودية الرياض، تم تدشين «مزاد النخبة لنوادر الإبل»، أكبر وأول مزاد منظم من نوعه في تاريخ مزادات الإبل، يوم 28 فبرارير الماضي، بحضور المئات من كبار ملاك الإبل في السعودية والخليج، وآلاف الجماهير الذين ملأوا قاعة المزاد التي دُشنت خصيصًا له على طريقة صالات مزادات الخيول العالمية.

ومن ضمن 8 إبل من أشهر إبل الخليج بمختلف ألوانها وأعمارها، وصلت أعلى صفقة للمزاد إلى مبلغ 600 ألف ريال قيمة ناقة «بكرة مجهم»، بينما وصل أعلى سوم في المزاد إلى مليونين و600 ألف ريال قيمة ناقة «بكرة وضحا» تعود سلالتها إلى أجود سلالات الإبل في الخليج.

مزاد علني لبيع كلاب بوليسية بالأردن

أعلنت مديرية الأمن العام، بالمملكة الأردنية الهاشمية، عن مزاد علني لبيع كلاب بوليسية تمتلكها، وحددت المديرية موعد المزاد، الأربعاء 3 أكتوبر 2018، للمزايدة على 15 كلبًا بوليسيًا، تتراوح أعمارها بين العام ونصف و 13 عامًا، الأمر الذي أثار سخرية ناشطون عبر مواقع التوصل الاجتماعي بالأردن.

مزاد علني لبيع ملكة جمال الدجاج بتركيا

شهدت العاصمة التركية أنقرة، مزادًا علنيًا فريدًا من نوعه، خلال شهر نوفمبر 2016، عرض خلاله أنواعًا مختلفة من الطيور الداجنة للبيع، والتي تم استقدامها من عدد من الولايات التركية، لتحصل دجاجة من بينها على لقب ملكة جمال الدجاج، وهذا اللقب الذي تم إطلاقه عليها بعد بيعها.

وخلال المزاد أيضًا، بيع زوجان من الدجاج «لافيندر وايندوت» الأمريكي المنشأ، الذي يضع سنويا 200 إلى 240 بيضة، ويزن الديك منها 4 كيلو غرامات، والمستخدم للزينة، بمبلغ 161 ألف دولار.

«مزايين الدجاج» بالسعودية

تحت شعار «مزايين الدجاج»، شهدت العاصمة السعودية الرياض، أول مزاد لبيع سلالات نادرة من الدجاج، خلال شهر أكتوبر 2013، بهدف جمع المهتمين بهذه الأنواع وتسهيل عملية التواصل والتعارف بينهم وفسح المجال أمامهم لامتلاك المزيد من الأنواع النادرة من خلال تبادل عمليات البيع والشراء التي تتم عبر المزاد.

عرض بالمزاد 150 دجاجة، تتوزع على أشهر 20 سلالة في المملكة، وتعود أصول أغلبيتها إلى دول أوروبا، وبلغ أعلى صفقة بيع دجاجة بمبلغ 16500 ريال، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي مبيعات المزاد 92500 ريال.

مزاد للأغنام الفاخرة بالكويت

شهدت الكويت مزادًا خاصا بالأغنام الفاخرة، بحضور عدد كبير من مربي الأغنام وهواة اقتنائها من المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن وقطروغيرها، وسط تسابق محموم ومزايدة ماراثونية، في سبتمبر 2012.

وبلغت مبيعاته خلال ساعة ونصف 111 ألف ديناركويتي، أي ما يعادل 365 ألف دولار أمريكي، بيع خلالها ما يقارب 60 رأسًا من الأغنام النادرة، وبلغت قيمة أغلى خروف بيع في المزاد 3 آلاف دينار، أي ما يعادل 10000 دولار.

مزاد لقرون وحيد القرن بجنوب أفريقيا

أقام جون هوم، أول مربي لحيوانات وحيد القرن، ومالك أكبر مزرعة لها في العالم، والتي تضم نحو 1500 من الحيوانات، أول مزاد قانوني مثير للجدل لبيع قرون حيوانات وحيد القرن، في أغسطس 2017، ضم 264 من القرون، في جنوب أفريقيا، حيث أظهر آلاف المزايدين اهتمامهم بالمزاد.