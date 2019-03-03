مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء موجة من الطقس السيء في إيران

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء موجة من الطقس السيء ضربت عددا من محافظات البلاد.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد، عن المنظمة الوطنية للإغاثة والإنقاذ، أن الضحايا سقطوا جراء موجة السيول والثلوج التي تجتاح 25 محافظة إيرانية.

وأضافت أن عمليات الإغاثة شملت أكثر من 19700 شخص في 220 مدينة وقرية ومنطقة جبلية، كما تم نقل 1380 شخصا لأماكن الطوارئ.

وجرى أيضا توزيع المساعدات الإنسانية والأغطية والخيام على المتضررين.

وتشهد إيران موجة من الطقس السيء منذ 4 أيام.